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Первая лига

«Родина» дожала «СКА-Хабаровск», продлив серию поражений соперника

18 Марта 2023 • 17:05 Комментировать
Родина Москва
2:0
СКА-Хабаровск
окончен

В 23-м туре Первой лиги «Родина» принимала «СКА-Хабаровск» и нанесла претенденту на выход в РПЛ третье поражение подряд. До заключительной десятиминутки никто не мог открыть счет. В итоге гол Ивана Тимошенко с пенальти стал победным. Перед финальным свистком точку поставил вышедший на замену Игорь Андреев - 2:0.

«Родина» после третьей победы кряду вышла на девятую строчку и находится всего в двух баллов от пятого места.

Протокол игры  
Родина Москва2:0СКА-Хабаровск

(1:0) Тимошенко Иван82'

(2:0) Андреев Игорь 83'

  
Баринов ДаниилШадринцев ДмитрийКризан МитяЮдинцев ГеоргийПлиев ЗаурбекФищенко Руслан  66'Дмитриев Олег 71' (Ната Уэсли ( 71') Султонов МухаммадГордюшенко Астемир 71' (Мартовой Даниил ( 71') Тимошенко ИванКалмыков Амур 83' (Андреев Игорь ( 83')
Запасные: Камышев ИльяКараев МаксимКлещенко АлександрВоропаев АртёмКолесниченко КириллАликин ПавелСангаре ДэвидКуль РусланМальцев Михаил
Симонян АртёмИмамов ИсламМусалов МагомедФомин Денис  50'Гелоян ИшханГащенков Михаил 61' (Мирошниченко Никита ( 61') Петров Илья  72'Анисимов АндрейБавин Юрий  80' 85' (Гонгапшев Альбек ( 85') Жамалетдинов Тимур 61' (Алиев Саид ( 61') Александр Иванков
Запасные: Помазан ЕвгенийСосранов РустамБыков АртёмГригорьев ДаниилЯнов ДанилаЛевицкий ДенисСтародуб Дмитрий
18 марта.

 

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СКА-Хабаровск Родина Москва
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