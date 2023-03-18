«Родина» дожала «СКА-Хабаровск», продлив серию поражений соперника

В 23-м туре Первой лиги «Родина» принимала «СКА-Хабаровск» и нанесла претенденту на выход в РПЛ третье поражение подряд. До заключительной десятиминутки никто не мог открыть счет. В итоге гол Ивана Тимошенко с пенальти стал победным. Перед финальным свистком точку поставил вышедший на замену Игорь Андреев - 2:0.
«Родина» после третьей победы кряду вышла на девятую строчку и находится всего в двух баллов от пятого места.
Протокол игры
(1:0) Тимошенко Иван82'
(2:0) Андреев Игорь 83'
Баринов Даниил•Шадринцев Дмитрий•Кризан Митя•Юдинцев Георгий•Плиев Заурбек•Фищенко Руслан• 66'Дмитриев Олег71' (Ната Уэсли (71') •Султонов Мухаммад•Гордюшенко Астемир71' (Мартовой Даниил (71') •Тимошенко Иван•Калмыков Амур83' (Андреев Игорь (83')
Симонян Артём•Имамов Ислам•Мусалов Магомед•Фомин Денис• 50'Гелоян Ишхан•Гащенков Михаил61' (Мирошниченко Никита (61') •Петров Илья• 72'Анисимов Андрей•Бавин Юрий 80'85' (Гонгапшев Альбек (85') •Жамалетдинов Тимур61' (Алиев Саид (61') •Александр Иванков
18 марта.
Бан пользователя