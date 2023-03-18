«Родина» дожала «СКА-Хабаровск», продлив серию поражений соперника

В 23-м туре Первой лиги «Родина» принимала «СКА-Хабаровск» и нанесла претенденту на выход в РПЛ третье поражение подряд. До заключительной десятиминутки никто не мог открыть счет. В итоге гол Ивана Тимошенко с пенальти стал победным. Перед финальным свистком точку поставил вышедший на замену Игорь Андреев - 2:0.

«Родина» после третьей победы кряду вышла на девятую строчку и находится всего в двух баллов от пятого места.