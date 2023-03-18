«Рубин» переведёт выручку от матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте сообщил, что все деньги, которые клуб получил от продажи билетов на матч 22 тура Первой лиги против ульяновской «Волги» (1:0) будут переведены в Турцию на помощь пострадавшим от землетрясений.

Напомним, что сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Только по официальным данным в результате толчков погибли свыше 45 тыс. человек. А два футбольных клуба турецкой Суперлиги – «Хатайспор» и «Газиантеп» - снялись с чемпионата Турции.

На данный момент в стране всё ещё устраняют последствия катаклизма, в результате которого были разрушены тысячи домов региона.