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Первая лига

«Рубин» переведёт выручку от матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

18 Марта 2023 • 09:03 Комментировать
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Рубин
Через 5 ч. 49 мин.

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте сообщил, что все деньги, которые клуб получил от продажи билетов на матч 22 тура Первой лиги против ульяновской «Волги» (1:0) будут переведены в Турцию на помощь пострадавшим от землетрясений.

Напомним, что сильные землетрясения произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Только по официальным данным в результате толчков погибли свыше 45 тыс. человек. А два футбольных клуба турецкой Суперлиги – «Хатайспор» и «Газиантеп» - снялись с чемпионата Турции.

На данный момент в стране всё ещё устраняют последствия катаклизма, в результате которого были разрушены тысячи домов региона.

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Рубин Турция
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