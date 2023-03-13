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Первая лига

«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»

13 Марта 2023 • 19:02 Комментировать
Алания
1:1
ФК Кубань
окончен

В Первой лиге подошёл к концу 22-й тур. Последними на поле вышли футболисты «Алании» и «Кубани». В конце первого тайма у гостей прошла подача к линии вратарской, защитник не смог далеко вынести мяч, и Нури Абдоков тут же открыл счет. В ответ Хусаин Норчаев опасно пробивал, и голкипер смог перевести мяч на угловой. После перерыва Артём Архипов запорол выход один на один с вратарем, пробив в оппонента. Илья Мосейчук также сплоховал, не попав в створ. На 84-й минуте Ислам Машуков сбросил мяч в борьбу на Адана Цараева, и тот смог протолкнуть его в сетку - 1:1.

«Алания» остается на третьем месте, соперник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Алания1:1ФК Кубань
  38'Абдоков Нури (0:1)
(1:1) Цараев Алан84'  
Солдатенко РостиславПлиев Константин 46' (Гурциев Батраз ( 46') Кочиев ХетагБагаев АланКоротков Александр II 74' (Бутаев Аллон ( 74') Петров Максим Вячеславович 46' (Хабалов Алан ( 46') Галоян АртурБакаев МихаилТарба Заур 62' (Машуков Ислам ( 62') Цараев АланНорчаев Хусаин 53' (Гиоргобиани Николай ( 53')
Запасные: Корян АршакМазурин АндрейЗасеев АзаматЧочиев АланДауров РусланНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Нестеренко ЮрийСмирнов АлександрПозняк АлександрТаказов СосланСидоров МаксимШерешков Андрей 46' (Родин Даниил ( 46'  72') Махатадзе Георгий  66' 74' (Гурфов Азамат ( 74') Абдоков Нури  44' 65' (Лаук Максим ( 65') Цаллагов ДзамболатМосейчук Илья 65' (Муталиев Аслан ( 65') Архипов Артём 74' (Щёткин Алексей ( 74')
Запасные: Чуперка ВалерийЕщенко СергейСолоп АркадийБайрыев Азат
13 марта.

 

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