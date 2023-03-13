«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»

В Первой лиге подошёл к концу 22-й тур. Последними на поле вышли футболисты «Алании» и «Кубани». В конце первого тайма у гостей прошла подача к линии вратарской, защитник не смог далеко вынести мяч, и Нури Абдоков тут же открыл счет. В ответ Хусаин Норчаев опасно пробивал, и голкипер смог перевести мяч на угловой. После перерыва Артём Архипов запорол выход один на один с вратарем, пробив в оппонента. Илья Мосейчук также сплоховал, не попав в створ. На 84-й минуте Ислам Машуков сбросил мяч в борьбу на Адана Цараева, и тот смог протолкнуть его в сетку - 1:1.
«Алания» остается на третьем месте, соперник также третий, но с конца.
Протокол игры
|38'Абдоков Нури (0:1)
|(1:1) Цараев Алан84'
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин46' (Гурциев Батраз (46') •Кочиев Хетаг•Багаев Алан•Коротков Александр II74' (Бутаев Аллон (74') •Петров Максим Вячеславович46' (Хабалов Алан (46') •Галоян Артур•Бакаев Михаил•Тарба Заур62' (Машуков Ислам (62') •Цараев Алан•Норчаев Хусаин53' (Гиоргобиани Николай (53')
Нестеренко Юрий•Смирнов Александр•Позняк Александр•Таказов Сослан•Сидоров Максим•Шерешков Андрей46' (Родин Даниил (46') • 72'Махатадзе Георгий 66'74' (Гурфов Азамат (74') •Абдоков Нури 44'65' (Лаук Максим (65') •Цаллагов Дзамболат•Мосейчук Илья65' (Муталиев Аслан (65') •Архипов Артём74' (Щёткин Алексей (74')
13 марта.
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