«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»

В Первой лиге подошёл к концу 22-й тур. Последними на поле вышли футболисты «Алании» и «Кубани». В конце первого тайма у гостей прошла подача к линии вратарской, защитник не смог далеко вынести мяч, и Нури Абдоков тут же открыл счет. В ответ Хусаин Норчаев опасно пробивал, и голкипер смог перевести мяч на угловой. После перерыва Артём Архипов запорол выход один на один с вратарем, пробив в оппонента. Илья Мосейчук также сплоховал, не попав в створ. На 84-й минуте Ислам Машуков сбросил мяч в борьбу на Адана Цараева, и тот смог протолкнуть его в сетку - 1:1.

«Алания» остается на третьем месте, соперник также третий, но с конца.