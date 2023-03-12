«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»

В последнем воскресном матче в Первой лиге «Шинник» играл против «Енисея». Игорь Соколов метко пробил с линии штрафной, и ярославцы повели. В ответ Александр Ломакин со штрафного не оставил шансов голкиперу. В середине второго тайма «Шинник» снова оказался впереди после успешной игры на добивании Ильи Грузнова. Перед финальным свистком Денис Самойлов дальним ударом отобрал победу у «Шинника» - 2:2.

«Енисей» остается четвертым, соперник - 10-й.