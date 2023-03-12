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Первая лига

«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»

12 Марта 2023 • 21:02 Комментировать
Шинник
2:2
Енисей
окончен

В последнем воскресном матче в Первой лиге «Шинник» играл против «Енисея». Игорь Соколов метко пробил с линии штрафной, и ярославцы повели. В ответ Александр Ломакин со штрафного не оставил шансов голкиперу. В середине второго тайма «Шинник» снова оказался впереди после успешной игры на добивании Ильи Грузнова. Перед финальным свистком Денис Самойлов дальним ударом отобрал победу у «Шинника» - 2:2.

«Енисей» остается четвертым, соперник - 10-й.

 

Протокол игры  
Шинник2:2Енисей
(1:0) Соколов Игорь34'  
  44'Ломакин Александр (1:1)
(2:1) Грузнов Илья69'  
  90'Самойлов Денис (2:2)
Вамбольт ДенисОсипов ЕвгенийСемейкин АртёмСемёнов Андрей ИгоревичСамойлов ДмитрийСоколов Игорь 72' (Галимов Александр ( 72') Кулишев АртёмЗинков ВячеславЛеонтьев ИгорьСавинов АндрейГрузнов Илья  62' 83' (Чуканов Андреа ( 83')
Запасные: Шишков РоманСтешин ЕвгенийХитяев АндрейФилиппов МихаилПетрунин ДаниилНизамутдинов ЭльдарБатютин Андрей
Антипин СтаниславРукас Андрюс  73'Масловский Александр 46' (Савицкий Иван ( 46') Кичин ВалерийКахидзе Александр 77' (Марков Николай ( 77') Гыстаров Расул 46' (Канаплин Александр ( 46') Глушков Никита АндреевичРаздорских НикитаЛомакин АлександрЛанин Олег 72' (Самойлов Денис ( 72') Окладников Андрей 77' (Ивакин Ярослав ( 77'  83')
Запасные: Апушников ЕгорХозин ВладимирСтавер ЕвгенийБардыбахин Вячеслав
12 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Енисей
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