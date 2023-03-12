«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»

В последнем воскресном матче в Первой лиге «Шинник» играл против «Енисея». Игорь Соколов метко пробил с линии штрафной, и ярославцы повели. В ответ Александр Ломакин со штрафного не оставил шансов голкиперу. В середине второго тайма «Шинник» снова оказался впереди после успешной игры на добивании Ильи Грузнова. Перед финальным свистком Денис Самойлов дальним ударом отобрал победу у «Шинника» - 2:2.
«Енисей» остается четвертым, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Соколов Игорь34'
|44'Ломакин Александр (1:1)
|(2:1) Грузнов Илья69'
|90'Самойлов Денис (2:2)
Вамбольт Денис•Осипов Евгений•Семейкин Артём•Семёнов Андрей Игоревич•Самойлов Дмитрий•Соколов Игорь72' (Галимов Александр (72') •Кулишев Артём•Зинков Вячеслав•Леонтьев Игорь•Савинов Андрей•Грузнов Илья 62'83' (Чуканов Андреа (83')
Антипин Станислав•Рукас Андрюс• 73'Масловский Александр46' (Савицкий Иван (46') •Кичин Валерий•Кахидзе Александр77' (Марков Николай (77') •Гыстаров Расул46' (Канаплин Александр (46') •Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита•Ломакин Александр•Ланин Олег72' (Самойлов Денис (72') •Окладников Андрей77' (Ивакин Ярослав (77') 83'
12 марта.
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