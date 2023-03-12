Махачкалинское «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск»

Во втором весеннем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал махачкалинское «Динамо» и снова не смог порадовать победой своих болельщиков. Удар Ражаба Магомедова на 20-й минуте принес гостям три очка - 1:0.
Махачкалинцы вышли на девятое место, соперник - делит пятое.
Протокол игры
|20'Магомедов Ражаб (0:1)
Помазан Евгений•Симонян Артём• 90'Мусалов Магомед•Рукас Томас•Фомин Денис•Мирошниченко Никита•Гащенков Михаил75' (Алиев Саид (75') •Бавин Юрий46' (Жамалетдинов Тимур (46') •Петров Илья•Гонгапшев Альбек61' (Гелоян Ишхан (61') •Александр Иванков
Терновский Дмитрий•Алибеков Муталип• 90'Ибрагимов Камиль75' (Гаджимурадов Рамазан (75') •Ковачевич Владимир•Красильниченко Олег•Кагермазов Сослан89' (Абдурагимов Рамазан (89') •Шумахов Идар•Юсупов Залимхан•Глушков Никита Сергеевич59' (Гаджиев Абакар (59') •Атабаев Эрбол89' (Боженов Кирилл (89') •Магомедов Ражаб75' (Мулахусейнович Нардин (75')
Запасные: Халимбеков Рустам•Лисакович Руслан•Магомедов Тимур
12 марта.
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