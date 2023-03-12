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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск»

12 Марта 2023 • 19:10 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:1
Динамо Махачкала
окончен

Во втором весеннем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал махачкалинское «Динамо» и снова не смог порадовать победой своих болельщиков. Удар Ражаба Магомедова на 20-й минуте принес гостям три очка - 1:0.

Махачкалинцы вышли на девятое место, соперник - делит пятое.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:1Динамо Махачкала
  20'Магомедов Ражаб (0:1)
Помазан ЕвгенийСимонян Артём  90'Мусалов МагомедРукас ТомасФомин ДенисМирошниченко НикитаГащенков Михаил 75' (Алиев Саид ( 75') Бавин Юрий 46' (Жамалетдинов Тимур ( 46') Петров ИльяГонгапшев Альбек 61' (Гелоян Ишхан ( 61') Александр Иванков
Запасные: Сосранов РустамАнисимов АндрейБыков АртёмГригорьев ДаниилЯнов ДанилаИмамов ИсламЛевицкий ДенисСтародуб Дмитрий
Терновский ДмитрийАлибеков Муталип  90'Ибрагимов Камиль 75' (Гаджимурадов Рамазан ( 75') Ковачевич ВладимирКрасильниченко ОлегКагермазов Сослан 89' (Абдурагимов Рамазан ( 89') Шумахов ИдарЮсупов ЗалимханГлушков Никита Сергеевич 59' (Гаджиев Абакар ( 59') Атабаев Эрбол 89' (Боженов Кирилл ( 89') Магомедов Ражаб 75' (Мулахусейнович Нардин ( 75')
Запасные: Халимбеков РустамЛисакович РусланМагомедов Тимур
12 марта.

 

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Динамо Махачкала СКА-Хабаровск
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