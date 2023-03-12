«Родина» одержала волевую победу над «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» отдаляется от заветной топ-четвёрки команд Первой лиги. В воскресенье «оружейники» принимали «Родину» и снова не смогли победить. Ираклий Манелов вывел хозяев вперед на первых минутах, сориентировавшись у ворот после подачи углового. Туляки давили и в дальнейшем, но не смогли увеличить отрыв, а в итоге пропустили сами, Мухаммад Султонов с острого угла умудрился сравнять счет. После подачи углового Заурбек Плиев головой забил второй гол гостей, и вратарь парировал уже за ленточкой. После перерыва Иван Тимошенко очень легко убежал от защитника и в касание завершил передачу на полполя. Вскоре Иван Козлов подарил надежду «Арсеналу», поразив цель с разворота с десятка метров, но все же только 2:3.

«Арсенал» делит пятое место и проигрывает четыре очка ближайшему конкуренту. «Родина» - 10-я.