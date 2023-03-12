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Первая лига

«Родина» одержала волевую победу над «Арсеналом»

12 Марта 2023 • 17:59 Комментировать
Арсенал Тула
2:3
Родина Москва
окончен

Тульский «Арсенал» отдаляется от заветной топ-четвёрки команд Первой лиги. В воскресенье «оружейники» принимали «Родину» и снова не смогли победить. Ираклий Манелов вывел хозяев вперед на первых минутах, сориентировавшись у ворот после подачи углового. Туляки давили и в дальнейшем, но не смогли увеличить отрыв, а в итоге пропустили сами, Мухаммад Султонов с острого угла умудрился сравнять счет. После подачи углового Заурбек Плиев головой забил второй гол гостей, и вратарь парировал уже за ленточкой. После перерыва Иван Тимошенко очень легко убежал от защитника и в касание завершил передачу на полполя. Вскоре Иван Козлов подарил надежду «Арсеналу», поразив цель с разворота с десятка метров, но все же только 2:3.

«Арсенал» делит пятое место и проигрывает четыре очка ближайшему конкуренту. «Родина» - 10-я.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:3Родина Москва
(1:0) Манелов Ираклий13'  
  26'Султонов Мухаммад (1:1)
  42'Плиев Заурбек (1:2)
  56'Калмыков Амур (1:3)
(2:3) Козлов Иван62'  
Коченков АнтонНасыров ИсламжанГригалава ГиаБольшаков КириллСокол АртёмПанченко КириллЯковлев Михаил 46' (Козлов Иван ( 46') Ткачёв СергейПомерко Алексей 62' (Кайнов Максим ( 62') Луценко Евгений 62' (Гребенщиков Александр ( 62') Манелов Ираклий 48' (Хабибов Ансор ( 48')
Запасные: Кулешин ИльяХромов ДанилШамов ЕгорАджоев ГурамЛевашов МихаилСуханов Артём РомановичИзотов РоманСериков Илья
Баринов ДаниилЮдинцев Георгий 74' (Колесниченко Кирилл ( 74') Плиев ЗаурбекКризан МитяШадринцев Дмитрий  88'Дмитриев Олег 68' (Ната Уэсли ( 68') Фищенко РусланГордюшенко Астемир 74' (Воропаев Артём ( 74') Султонов МухаммадТимошенко ИванКалмыков Амур  63' 66' (Андреев Игорь ( 66')
Запасные: Камышев ИльяКараев МаксимКлещенко АлександрАликин ПавелМартовой ДаниилАйдаров СергейКуль РусланЧернышёв Даниил
12 марта.

 

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Арсенал Тула Родина Москва
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