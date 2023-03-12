«Рубин» в меньшинстве удержал победу над «Волгой»

В 22-м туре Первой лиги «Рубин» принимал «Волгу». Начало встречи получилось успешным для казанцев, уже на третьей минуте Виталий Лисакович с помощью рикошета перебросил голкипера гостей. В начале второго тайма «Рубин» остался вдесятером после второго «горчичника» для Игоря Горбунова.
Победа со счетом 1:0 позволила «Рубину» закрепиться на втором месте, противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Лисакович Виталий3'
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр• 56'Грицаенко Алексей• 45'Горбунов Игорь 20'• 49'Дзагоев Алан19' (Ломовицкий Александр (19'•Ашурматов Рустам67') • 83'Зотов Александр•Кабутов Дмитрий•Попов Артём•Лисакович Виталий86' (Митков Димитар (86') •Фамейе Джоэль 74'86' (Апшацев Марат (86')
Климович Андрей•Магомадов Чингиз•Дашаев Аслан• 44'Данилкин Егор57' (Паскин Герман (57') • 90'Камлашев Даниил46' (Ефремов Дмитрий (46') •Рахманов Денис•Махмутов Руслан•Рахманов Дмитрий57' (Хабибуллин Айдар (57') •Морозов Кирилл•Кирсанов Никита73' (Соломаха Валерий (73') •Билалов Билал
12 марта.
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