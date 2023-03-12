«Балтика» упрочила лидерство, разгромив «Краснодар-2»

В 22-м туре Первой лиги встретились представители полюсов таблицы, «Краснодар-2» и «Балтика». Уже на 12-й минуте Кирилл Фольмер головой замкнул подачу из пределов штрафной. Джонатан Окоронкво мог сравнять счет, но после его прохода гостей выручила штанга. Станислав Агкацев взял пенальти от Гедеона Гузины. Вскоре после подачи со стандарта Александр Осипов головой забил второй мяч, а спустя пять минут Гузине осталось попасть в пустые ворота после прострела - 3:0.
Протокол игры
|12'Фольмер Кирилл (0:1)
|79'Осипов Александр (0:2)
|84'Гузина Гедеон (0:3)
Агкацев Станислав•Исаенко Олег•Литвинов Вячеслав46' (Сухорученко Михаил (46') •Пивоваров Дмитрий• 85'Иванов Дмитрий III• 21'Плотников Никита•Ндука Ифеани Давид•Губжоков Ислам-Бек56' (Кокоев Давид (56'•Полях Данил84') •Кутовой Максим46' (Халназаров Рустам (46') •Карпов Данил46' (Самко Владислав (46') •Окоронкво Джонатан
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл•Фольмер Кирилл72' (Дудиев Аслан (72') •Клёнкин Данил46' (Пряхин Сергей (46') •Казаев Ян86' (Кашчелан Младен (86') •Осипов Александр•Кузьмин Максим85' (Аванесян Тигран (85') •Мусаев Тамерлан• 70'Гузина Гедеон84' (Гогричиани Гоча (84')
12 марта.
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