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Первая лига

«Балтика» упрочила лидерство, разгромив «Краснодар-2»

12 Марта 2023 • 16:58 Комментировать
Краснодар-2
0:3
Балтика
окончен

В 22-м туре Первой лиги встретились представители полюсов таблицы, «Краснодар-2» и «Балтика». Уже на 12-й минуте Кирилл Фольмер головой замкнул подачу из пределов штрафной. Джонатан Окоронкво мог сравнять счет, но после его прохода гостей выручила штанга. Станислав Агкацев взял пенальти от Гедеона Гузины. Вскоре после подачи со стандарта Александр Осипов головой забил второй мяч, а спустя пять минут Гузине осталось попасть в пустые ворота после прострела - 3:0.

Протокол игры  
Краснодар-20:3Балтика
  12'Фольмер Кирилл (0:1)
  79'Осипов Александр (0:2)
  84'Гузина Гедеон (0:3)
Агкацев СтаниславИсаенко ОлегЛитвинов Вячеслав 46' (Сухорученко Михаил ( 46') Пивоваров Дмитрий  85'Иванов Дмитрий III  21'Плотников НикитаНдука Ифеани ДавидГубжоков Ислам-Бек 56' (Кокоев Давид ( 56'Полях Данил 84') Кутовой Максим 46' (Халназаров Рустам ( 46') Карпов Данил 46' (Самко Владислав ( 46') Окоронкво Джонатан
Запасные: Кокарев НикитаЖилкин ГригорийГришин ВалентинЗащепкин РоманЛогачёв БогданГайворонский ДанилаПопов Омар
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрРадмановац НиколаМаляров КириллФольмер Кирилл 72' (Дудиев Аслан ( 72') Клёнкин Данил 46' (Пряхин Сергей ( 46') Казаев Ян 86' (Кашчелан Младен ( 86') Осипов АлександрКузьмин Максим 85' (Аванесян Тигран ( 85') Мусаев Тамерлан  70'Гузина Гедеон 84' (Гогричиани Гоча ( 84')
Запасные: Тишкин МаксимБориско МаксимБорисенко ГригорийВалиахметов ЭдуардОстойич Иван
12 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Краснодар-2
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