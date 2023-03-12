«Балтика» упрочила лидерство, разгромив «Краснодар-2»

В 22-м туре Первой лиги встретились представители полюсов таблицы, «Краснодар-2» и «Балтика». Уже на 12-й минуте Кирилл Фольмер головой замкнул подачу из пределов штрафной. Джонатан Окоронкво мог сравнять счет, но после его прохода гостей выручила штанга. Станислав Агкацев взял пенальти от Гедеона Гузины. Вскоре после подачи со стандарта Александр Осипов головой забил второй мяч, а спустя пять минут Гузине осталось попасть в пустые ворота после прострела - 3:0.