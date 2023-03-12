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Первая лига

«Уфа» опустилась в зону вылета, проиграв «Волгарю»

12 Марта 2023 • 16:54 Комментировать
Волгарь
1:0
Уфа
окончен

В 22-м туре Первой лиги «Уфа» гостила у «Волгаря». На 77-й минуте результативный удар нанес Денис Ткачук и принес победу астраханцам (1:0). Нападающий получил мяч у правого угла вратарской, раскачал защитников и направил мяч рядом с дальней штангой ворот гостей. «Волгарь» выходит сразу на шестое место в таблице, а вот уфимцы откатились в зону вылета.

Протокол игры  
Волгарь1:0Уфа
(1:0) Ткачук Денис77'  
Смирнов ОлегВедерников ДанилаЛоктионов РоманХомуха Иван  82'Ткачук Денис  41' 90' (Ращеня Илья ( 90') Козлов ДанилаЛесников Дмитрий 61' (Делькин Артём ( 61') Павлишин АлексейЛиповой Данил  26'Косарев Кирилл 61' (Муллин Камиль ( 61'  73') Гилязетдинов Артур 70' (Носов Александр ( 70')
Запасные: Печенкин НикитаФилиппов АртёмКривохижин ЕлисейСаганович ДмитрийПолушин МаркТалалай Денис
Хамкоев ХазбулатГолубев АртёмНикитин Андрей ВладимировичМухин АлександрБотака-Иобома ЭрвингСухов АлександрПогосов Артём 82' (Молтенинов Илья ( 82') Касинтура ЭгашЕвсеев АлексейЕмельянов Данила  33'Минаев Роман  89'
Запасные: Кукушкин ИванХугаев АланУшахин ЛевКарп КэтэлинТемников ИванАхатов ДанилЕрофеев ДаниилКонюхов Вадим  90'
12 марта.

 

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