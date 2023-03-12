«Уфа» опустилась в зону вылета, проиграв «Волгарю»

В 22-м туре Первой лиги «Уфа» гостила у «Волгаря». На 77-й минуте результативный удар нанес Денис Ткачук и принес победу астраханцам (1:0). Нападающий получил мяч у правого угла вратарской, раскачал защитников и направил мяч рядом с дальней штангой ворот гостей. «Волгарь» выходит сразу на шестое место в таблице, а вот уфимцы откатились в зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Ткачук Денис77'
Смирнов Олег•Ведерников Данила•Локтионов Роман•Хомуха Иван• 82'Ткачук Денис 41'90' (Ращеня Илья (90') •Козлов Данила•Лесников Дмитрий61' (Делькин Артём (61') •Павлишин Алексей•Липовой Данил• 26'Косарев Кирилл61' (Муллин Камиль (61') • 73'Гилязетдинов Артур70' (Носов Александр (70')
Хамкоев Хазбулат•Голубев Артём•Никитин Андрей Владимирович•Мухин Александр•Ботака-Иобома Эрвинг•Сухов Александр•Погосов Артём82' (Молтенинов Илья (82') •Касинтура Эгаш•Евсеев Алексей•Емельянов Данила• 33'Минаев Роман 89'
12 марта.
Бан пользователя