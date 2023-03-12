«Уфа» опустилась в зону вылета, проиграв «Волгарю»

В 22-м туре Первой лиги «Уфа» гостила у «Волгаря». На 77-й минуте результативный удар нанес Денис Ткачук и принес победу астраханцам (1:0). Нападающий получил мяч у правого угла вратарской, раскачал защитников и направил мяч рядом с дальней штангой ворот гостей. «Волгарь» выходит сразу на шестое место в таблице, а вот уфимцы откатились в зону вылета.