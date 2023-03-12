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Первая лига

«Велес» разгромил «Нефтехимик», проведя почти весь матч в большинстве

12 Марта 2023 • 16:06 Комментировать
Велес Москва
4:1
Нефтехимик
окончен

В воскресенье проходят матчи 22-го тура в Первой лиге. Первыми на поле вышли «Велес» и «Нефтехимик». Ранее удаление у гостей предопределило судьбу поединка. Гости к тому моменту вели после удара Константина Базелюка. В итоге «Велес» забил четыре мяча подряд и завершил поединок с разгромным счетом 4:1.

Этот успех позволил москвичам покинуть зону вылета, соперник - девятый.

Протокол игры  
Велес Москва4:1Нефтехимик
  9'Базелюк Константин (0:1)
(1:1) Бацуев Аюб22'  
(2:1) Саркисян Геворк28'  
(3:1) Калугин Никита32'  
(4:1) Саркисян Геворк54'  
Косаревский ПётрБокоев МаратБезчаснюк АлександрМихайленко ДмитрийПочивалин Валерий 79' (Герчиков Леонид ( 79') Бадоев ХетагБацуев Аюб 69' (Дибиргаджиев Джамал ( 69') Кабахидзе Владимир  78'Самылин Алексей 75' (Tiago Cunha ( 75') Песиков Евгений 75' (Смирнов Олег ( 75') Саркисян Геворк 69' (Абдуллахи Квари ( 69')
Запасные: Рыбиков НиколайНикитенков АлексейМотовичёв ДмитрийНтумба Муамба АртёмКузнецов АлексейЛогуа Ираклий
Обухов ИгорьКотов ПавелКалугин Никита 46' (Зорин Богдан ( 46') Бердников Алексей 59' (Ситдиков Марат ( 59') Шоркин МаксимГалиулин ВагизДворецков Филипп  14'Москвичёв Владимир  60'Лайкин Максим 46' (Джамилов Султан ( 46') Барсов Максим 31' (Денисов Роман ( 31') Базелюк Константин 46' (Котик Артём ( 46')
Запасные: Школик ИгорьГолубев АндрейЯнушковский РоманЧеркес Евгений
12 марта.

 

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Нефтехимик Велес
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