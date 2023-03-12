«Велес» разгромил «Нефтехимик», проведя почти весь матч в большинстве

В воскресенье проходят матчи 22-го тура в Первой лиге. Первыми на поле вышли «Велес» и «Нефтехимик». Ранее удаление у гостей предопределило судьбу поединка. Гости к тому моменту вели после удара Константина Базелюка. В итоге «Велес» забил четыре мяча подряд и завершил поединок с разгромным счетом 4:1.
Этот успех позволил москвичам покинуть зону вылета, соперник - девятый.
Протокол игры
|9'Базелюк Константин (0:1)
|(1:1) Бацуев Аюб22'
|(2:1) Саркисян Геворк28'
|(3:1) Калугин Никита32'
|(4:1) Саркисян Геворк54'
Косаревский Пётр•Бокоев Марат•Безчаснюк Александр•Михайленко Дмитрий•Почивалин Валерий79' (Герчиков Леонид (79') •Бадоев Хетаг•Бацуев Аюб69' (Дибиргаджиев Джамал (69') •Кабахидзе Владимир• 78'Самылин Алексей75' (Tiago Cunha (75') •Песиков Евгений75' (Смирнов Олег (75') •Саркисян Геворк69' (Абдуллахи Квари (69')
Обухов Игорь•Котов Павел•Калугин Никита46' (Зорин Богдан (46') •Бердников Алексей59' (Ситдиков Марат (59') •Шоркин Максим•Галиулин Вагиз•Дворецков Филипп• 14'Москвичёв Владимир• 60'Лайкин Максим46' (Джамилов Султан (46') •Барсов Максим31' (Денисов Роман (31') •Базелюк Константин46' (Котик Артём (46')
12 марта.
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