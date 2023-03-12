«Велес» разгромил «Нефтехимик», проведя почти весь матч в большинстве

В воскресенье проходят матчи 22-го тура в Первой лиге. Первыми на поле вышли «Велес» и «Нефтехимик». Ранее удаление у гостей предопределило судьбу поединка. Гости к тому моменту вели после удара Константина Базелюка. В итоге «Велес» забил четыре мяча подряд и завершил поединок с разгромным счетом 4:1.

Этот успех позволил москвичам покинуть зону вылета, соперник - девятый.