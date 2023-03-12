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Первая лига

Иракский защитник «Рубина» Аднан может сыграть против сборной России

12 Марта 2023 • 11:59 Комментировать
Рубин
...
Волга Ульяновск
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Через 2 ч. 17 мин.

Защитник казанского «Рубина» Али Аднан, имеющий гражданство Ирака, вызван на сборы национальной команды своей страны, сообщает портал Sport24. А это значит, что футболист сможет принять участие в контрольном матче сборных России и Ирака, который пройдёт 26 марта в городе Санкт-Петербург.

Напомним, что 29-летний Аднан является игроком казанского клуба с прошлого лета. В текущем сезоне на счету иракца восемь матчей в составе команды в рамках Первой лиги, в которых он один раз отличился ассистом.

Однако за сборную Ирака у Аднана обширная история выступлений – на его счету пять голов в 83 проведённых матчей.

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Рубин Сборная России Сборная Ирака Али Аднан
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