Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Карадениз – о Слуцком: «Бывают взлёты и падения»

10 Марта 2023 • 23:52 Комментировать
Рубин
...
Волга Ульяновск
1 1.30 X 5.00 2 12.00
12.03 15:00

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказался о бывшем наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

«Да, «Рубин» вылетел из премьер-лиги при Слуцком, но это не делает его сразу плохим тренером. В карьере любого специалиста бывают взлёты и падения», - приводит слова Карадениза «БИЗНЕС Online».

Тем не менее, отметив не самые успешные временные промежутки волгоградского специалиста как при работе со столичным ЦСКА, так и при работе с национальной сборной России, турецкий спортсмен заявил, что те неудачи не были настолько большими, как неудачи, случившиеся при наставничестве в «Рубине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Гёкдениз Карадениз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 15:00
Акрон Акрон
КАМАЗ КАМАЗ
Видео
Все матчи
Новости
10 Марта
23:52 · Россия. Первая лига
Карадениз – о Слуцком: «Бывают взлёты и падения»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Шамкин: «Пошёл под Калешина в «Балтику»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карадениз: «Рубин» обязан играть в РПЛ»
09 Марта
11:35 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» объяснил, почему у российских футболистов есть проблемы с психологией
08 Марта
00:09 · Россия. Первая лига
Газон стадиона «Шинник» признали непригодным для игры в футбол
07 Марта
16:16 · Россия. Премьер-лига
Евсеев признался, что хочет работать в РПЛ
11:42 · Россия. Первая лига
Евсеев рассказал, как относится к Fan ID
06 Марта
23:45 · Россия. Первая лига
Уткульбаев рассказал, почему оставил Дзагоева и Иванова на скамейке 2
22:38 · Россия. Первая лига
«Балтика» не проигрывает 21 матч подряд, последнее поражение команда терпела в июле
21:56 · Россия. Первая лига
«Балтика» закрепилась на вершине, быстро забив победный гол в ворота хабаровского СКА
20:12 · Россия. Первая лига
Грицаенко - о победе над «Кубанью»: «Обилие борьбы, вязкое поле, боевой стандартный матч Первой лиги»
19:23 · Россия. Первая лига
«Рубин» вырвался на второе место, обыграв «Кубань»
19:15 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов
17:49 · Россия. Первая лига
«Алания» до конца сезона будет играть на «Ахмат Арене»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Российский нападающий клуба из Руанды — об отъезде из России: «Я был в отчаянии»
Все новости
Рекомендуем