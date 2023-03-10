Карадениз – о Слуцком: «Бывают взлёты и падения»

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказался о бывшем наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

«Да, «Рубин» вылетел из премьер-лиги при Слуцком, но это не делает его сразу плохим тренером. В карьере любого специалиста бывают взлёты и падения», - приводит слова Карадениза «БИЗНЕС Online».

Тем не менее, отметив не самые успешные временные промежутки волгоградского специалиста как при работе со столичным ЦСКА, так и при работе с национальной сборной России, турецкий спортсмен заявил, что те неудачи не были настолько большими, как неудачи, случившиеся при наставничестве в «Рубине».