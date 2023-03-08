Газон стадиона «Шинник» признали непригодным для игры в футбол

Ярославский «Шинник» в своих соцсетях сообщает, что газон его домашней арены «Шинник», что в Ярославле, признали непригодным для проведения матча Первой лиги. Напомним, что 12 марта подопечные Вадима Евсеева должны были дома принять «Енисей», однако теперь менеджменту клуба придётся оперативно искать новое место для проведения матча.

«Газон признали непригодным по несоответствию стандартам РФС «травяное покрытие», - пишет пресс-служба «Шинника».

На данный момент подопечные Вадима Евсеева идут в середине турнирной таблицы Первой лиги на 10-м месте, набрав за 21 тур 28 очков.