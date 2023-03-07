Евсеев рассказал, как относится к Fan ID

Наставник ярославского «Шиннника» Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к системе Fan ID, которую начали использовать в российском футболе. Наличие паспорта болельщика является обязательным для посещения матчей РПЛ.

«В Первой лиге документ не нужен. Хорошо бы при стадионах сделали здания, где всё это можно оформить - приду пораньше да сделаю. Я - законопослушный гражданин», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

После 21 тура Первой лиги «Шинник» набрал 28 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Евсеева проведут против «Енисея» 12 марта.