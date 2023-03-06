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Первая лига

Уткульбаев рассказал, почему оставил Дзагоева и Иванова на скамейке

06 Марта 2023 • 23:45 Комментировать
Рубин
...
Волга Ульяновск
12.03 15:00

Рулевой казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев после победы над «Кубанью» на выезде (2:1) рассказал, почему два бывших игрока сборной России Алан Дзагоев и Олег Иванов остались у тренера в этом матче на скамейке.

«Одного конкретного состава из 11 человек у нас не будет. Будем активно использовать всех игроков, которые есть в заявке. Будем использовать и молодых ребят, которые лимитчики», - цитирует Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

Дзагоев появился в прошедшем матче на поле во втором тайме.

«У нас была задумка, чтоб Алан вышел, когда противник подустанет, чтобы мяч опустить вниз. Догадывались, что будет много борьбы в первые минуты – так оно и произошло», - добавил тренер.

Впрочем, Олег Иванов и вовсе не появился на поле. Видимо, опытного игрока решили поберечь для дальнейших игр.

В следующем матче в рамках Первой лиги «Рубин» встретится дома с аутсайдером Первой лиги – ульяновским клубом «Волга».

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Олег Иванов Юрий Уткульбаев
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РУБИН ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
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