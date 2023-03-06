«Балтика» не проигрывает 21 матч подряд, последнее поражение команда терпела в июле

Калининградская «Балтика» продолжила и в 2023 году свою безумную серию без поражений в официальных матчах. Сегодня вечером этот клуб обыграл хабаровский СКА (2:0) и упрочил лидерство в Первой лиге.

Напомним, что последнее поражение в основное время матча «Балтика» терпела аж в июле прошлого года – тогда во первом туре Первой лиги клуб проиграл «Велесу» в гостях (1:2). С тех пор подопечные Сергея Игнашевича не знают поражений – на счету «Балтики» 12 побед и девять ничейных результатов.

Несмотря на то, что «Балтика» вылетела из Кубка России от «Пересвета» из Домодедово в октябре, тот матч до серии пенальти завершился нулевой ничьей.