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Первая лига

«Балтика» не проигрывает 21 матч подряд, последнее поражение команда терпела в июле

06 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Краснодар-2
...
Балтика
12.03 15:00

Калининградская «Балтика» продолжила и в 2023 году свою безумную серию без поражений в официальных матчах. Сегодня вечером этот клуб обыграл хабаровский СКА (2:0) и упрочил лидерство в Первой лиге.

Напомним, что последнее поражение в основное время матча «Балтика» терпела аж в июле прошлого года – тогда во первом туре Первой лиги клуб проиграл «Велесу» в гостях (1:2). С тех пор подопечные Сергея Игнашевича не знают поражений – на счету «Балтики» 12 побед и девять ничейных результатов.

Несмотря на то, что «Балтика» вылетела из Кубка России от «Пересвета» из Домодедово в октябре, тот матч до серии пенальти завершился нулевой ничьей.

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Балтика
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