«Балтика» закрепилась на вершине, быстро забив победный гол в ворота хабаровского СКА

Центральный матч 21-го тура Первой лиги остался «на закуску». «Балтика» играла против самого дальнего соперника, «СКА-Хабаровска». Соперники, несмотря на качественную игру в летнее-осенней части сезона, сегодня создали не так много, а ведь их пришли посмотреть почти восемь тысяч болельщиков, что на сегодня неплохо и для РПЛ.

Старт получился обнадеживающий. На пятой минуте «Балтика» разыграла угловой, ряд навесов, и Тамерлан Мусаев с правого края штрафной метко пробил в дальний угол - 1:0. Еще один шикарный момент был создан на 77-й минуте, Гедеон Гузина замыкал навес ударом головой, мяч пролетел над голкипером и попал в перекладину ворот гостей. В компенсированное время хозяева контратаковали от своих ворот после углового, и Сергей Пряхин поставил точку - 2:0.

«Балтика» победила и вернула отрыв в четыре очка от второго места. Дальневосточники - пятые.