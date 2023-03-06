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Первая лига

«Балтика» закрепилась на вершине, быстро забив победный гол в ворота хабаровского СКА

06 Марта 2023 • 21:56 Комментировать
Балтика
2:0
СКА-Хабаровск
окончен

Центральный матч 21-го тура Первой лиги остался «на закуску». «Балтика» играла против самого дальнего соперника, «СКА-Хабаровска». Соперники, несмотря на качественную игру в летнее-осенней части сезона, сегодня создали не так много, а ведь их пришли посмотреть почти восемь тысяч болельщиков, что на сегодня неплохо и для РПЛ.

Старт получился обнадеживающий. На пятой минуте «Балтика» разыграла угловой, ряд навесов, и Тамерлан Мусаев с правого края штрафной метко пробил в дальний угол - 1:0. Еще один шикарный момент был создан на 77-й минуте, Гедеон Гузина замыкал навес ударом головой, мяч пролетел над голкипером и попал в перекладину ворот гостей. В компенсированное время хозяева контратаковали от своих ворот после углового, и Сергей Пряхин поставил точку - 2:0.

«Балтика» победила и вернула отрыв в четыре очка от второго места. Дальневосточники - пятые.

Протокол игры  
Балтика2:0СКА-Хабаровск

(1:0) Мусаев Тамерлан 5'

(2:0) Пряхин Сергей 90'

  
Латышонок ЕвгенийМаляров КириллРадмановац НиколаПуцко АлександрЛазарев Владислав  17'Казаев ЯнКузьмин Максим 67' (Пряхин Сергей ( 67') Осипов АлександрФольмер Кирилл 78' (Дудиев Аслан ( 78') Мусаев ТамерланГузина Гедеон 78' (Гогричиани Гоча ( 78')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимБориско МаксимБорисенко ГригорийВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранКлёнкин ДанилОстойич ИванКашчелан Младен
Помазан ЕвгенийРукас ТомасСтародуб Дмитрий 73' (Гелоян Ишхан ( 73') Фомин ДенисМирошниченко НикитаПетров ИльяБавин Юрий 64' (Симонян Артём ( 64') Гащенков МихаилЛевицкий Денис 64' (Мусалов Магомед ( 64') Жамалетдинов Тимур 80' (Алиев Саид ( 80') Александр Иванков
Запасные: Сосранов РустамАнисимов АндрейГонгапшев АльбекГригорьев ДаниилЯнов ДанилаИмамов ИсламМуминов ИльясАлейников Василий
06 марта.

 

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Балтика СКА-Хабаровск
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