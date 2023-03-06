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Первая лига

Грицаенко - о победе над «Кубанью»: «Обилие борьбы, вязкое поле, боевой стандартный матч Первой лиги»

06 Марта 2023 • 20:12 Комментировать
Рубин
...
Волга Ульяновск
12.03 15:00

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился мыслями о выездной победе казанцев над «Кубанью» в рамках Первой лиги. Напомним, сегодня вечером «Рубин» гостил в Краснодаре и обыграл «жёлто-зелёных» со счётом 2:1.

«Это был непростой матч. Полагаю, это видели все. Обилие борьбы, вязкое поле, боевой стандартный матч Первой лиги. «Кубань» в последнее время сильно изменилась, процентов только 20 осталось из команды, но я был рад встретиться, со всеми увидеться», - цитирует Грицаенко «Матч ТВ».

Благодаря выездной победе казанцы обошли в турнирной таблице одного из главных конкурентов за место в РПЛ – владикавказскую «Аланию». Теперь «Рубин» идёт на второй строчке с 40 набранными очками, а «Алания» вчера оступилась на «Нефтехимике» и упала на третье место, у команды 39 очков. «Кубань» идёт в зоне вылета на 16-м месте с 19 очками.

В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с ульяновской «Волгой» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кубань Алексей Грицаенко
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РУБИН ВОЛГА УЛЬЯНОВСК
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