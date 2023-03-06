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Первая лига

«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов

06 Марта 2023 • 19:15 Комментировать
КАМАЗ
0:0
Волга Ульяновск
окончен

В стартовом весеннем туре Первой лиги сыграли «КАМАЗ» и «Волга». Несмотря на разницу в турнирной таблице, у челнинцев большого перевеса не было. В первом тайме соперники обменялись уколами, удар Валентина Пальцева головой был парирован. У гостей Кирилл Морозов пальнул впритирку со штангой, но мимо.

Во втором тайме были моменты у Карима Гираева, сначала его опасный удар голкипер отразил ногой, а еще одна попытка все же оказалась неточной. На 90-й минуте гости могли вырвать победу, но Момо Туре не реализовал выход один на один, попав во вратаря.

0:0, «КАМАЗ» идет седьмым, соперник - предпоследний. Данный матч стал четвертым с таким результатом в 21-м туре.

Протокол игры  
КАМАЗ0:0Волга Ульяновск
Мамин АлексейКуликов Александр 70' (Мохаммад Амир ( 70') Аюкин РусланПальцев ВалентинАбрамов АртёмТолстопятов НиколайГаглоев Александр  57' 62' (Арустамян Артур ( 62') Рейхмен Богдан 84' (Кириллов Юрий ( 84') Свежов ВикторШамкин Даниил 71' (Серченков Сергей ( 71') Гираев Карим 62' (Бабаев Владлен ( 62')
Запасные: Шайхутдинов ДинарГерасимов АлексейТарасенко ЗахарТаликин ДамирСмирнов Алексей Сергеевич
Климович АндрейДашаев АсланДанилкин ЕгорМорозов Кирилл  45'Рахманов Денис 83' (Воронин Евгений ( 83') Камлашев Даниил  22' 66' (Ефремов Дмитрий ( 66') Кирсанов Никита 83' (Герюгов Азнаур ( 83') Рахманов ДмитрийМахмутов РусланМагомадов ЧингизБилалов Билал
Запасные: Хабибуллин АйдарМорозов СемёнКутин ДенисАбазов АстемирПаскин ГерманМаксименков ИльяКубышкин ИльяАллеф де Андраде
06 марта.

 

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