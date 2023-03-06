«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов

В стартовом весеннем туре Первой лиги сыграли «КАМАЗ» и «Волга». Несмотря на разницу в турнирной таблице, у челнинцев большого перевеса не было. В первом тайме соперники обменялись уколами, удар Валентина Пальцева головой был парирован. У гостей Кирилл Морозов пальнул впритирку со штангой, но мимо.

Во втором тайме были моменты у Карима Гираева, сначала его опасный удар голкипер отразил ногой, а еще одна попытка все же оказалась неточной. На 90-й минуте гости могли вырвать победу, но Момо Туре не реализовал выход один на один, попав во вратаря.

0:0, «КАМАЗ» идет седьмым, соперник - предпоследний. Данный матч стал четвертым с таким результатом в 21-м туре.