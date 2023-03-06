«КАМАЗ» с «Волгой» также сыграли без голов

В стартовом весеннем туре Первой лиги сыграли «КАМАЗ» и «Волга». Несмотря на разницу в турнирной таблице, у челнинцев большого перевеса не было. В первом тайме соперники обменялись уколами, удар Валентина Пальцева головой был парирован. У гостей Кирилл Морозов пальнул впритирку со штангой, но мимо.
Во втором тайме были моменты у Карима Гираева, сначала его опасный удар голкипер отразил ногой, а еще одна попытка все же оказалась неточной. На 90-й минуте гости могли вырвать победу, но Момо Туре не реализовал выход один на один, попав во вратаря.
0:0, «КАМАЗ» идет седьмым, соперник - предпоследний. Данный матч стал четвертым с таким результатом в 21-м туре.
Протокол игры
Мамин Алексей•Куликов Александр70' (Мохаммад Амир (70') •Аюкин Руслан•Пальцев Валентин•Абрамов Артём•Толстопятов Николай•Гаглоев Александр 57'62' (Арустамян Артур (62') •Рейхмен Богдан84' (Кириллов Юрий (84') •Свежов Виктор•Шамкин Даниил71' (Серченков Сергей (71') •Гираев Карим62' (Бабаев Владлен (62')
Климович Андрей•Дашаев Аслан•Данилкин Егор•Морозов Кирилл• 45'Рахманов Денис83' (Воронин Евгений (83') •Камлашев Даниил 22'66' (Ефремов Дмитрий (66') •Кирсанов Никита83' (Герюгов Азнаур (83') •Рахманов Дмитрий•Махмутов Руслан•Магомадов Чингиз•Билалов Билал
06 марта.
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