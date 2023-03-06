Бывший защитник казанского «Рубина» Йорген Ялланд в эксклюзивном интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Беседину рассказал о том, как и почему ушел в пляжный футбол, чем занимается сейчас, а также вспомнил о том, как работал вместе с Курбаном Бердыевым

«Мы просили выделить нам финансирование хотя бы на форму. Казалось бы, разве нужно много денег, чтобы пошить нам футболки и костюмы? Но, нам отказали»

- Йорген, как получилось, что бывший футболист казанского «Рубина» стал капитаном сборной Норвегии по пляжному футболу?

- После того, как я закончил карьеру в большом футболе, у меня все равно осталось желание продолжать оставаться в спорте. Но я не Гарет Бэйл, и переходить на гольф или что-то другое, что сильно отличается от футбола, мне не хотелось. Поэтому я пробовал себя в разных видах спорта, где есть мяч и где нужно играть в него ногами: футзал, мини-футбол, футбол-теннис, тэйкбол. футволей, пляжный футбол. И как-то «пляжка» меня больше всего зацепила. Я всю жизнь играл либо опорника, либо в обороне защитника. Поэтому мои сильные стороны: отбор, вынос, перехват, не дать себя пройти, накрыть, заблокировать удар по воротам. Это все проще всего делать на песке. В мини-футболе и футзале нужна техника, резкость, финты. Футбол-теннис, тэйкбол, футволей – там нужно уметь хорошо мяч принимать и с ним технично обращаться. В пляжный футбол мне было играть легче всего.

- Мы познакомились с тобой пару лет тому назад в Кишиневе, когда сборная Норвегии по пляжному футболу играла там матчи дивизиона В в Евролиге. Ты до сих пор бегаешь по песку и «капитанишь» в сборной?

- Стараюсь, но свободного времени все меньше и меньше. У меня в Норвегии свой бизнес – сеть розничных магазинов. Стараюсь расширяться, открывать новые филиалы, поэтому нужно быть на месте в стране. А со сборной нужно ездить в разные страны. В пляжном футболе не такая система, как в большом футболе. Там ты приехал, отыграл одну-две игры и уехал. На это уходит когда два дня, когда три. В «пляжке» приходится играть шесть игр в течение недели, плюс перелеты, дорога. Уходит 10 дней жизни. А ты учти, что есть еще семья: жена, дети, родители. Им тоже нужно уделять время.

- Я так понимаю, если заниматься только профессионально в Норвегии пляжным футболом, то прожить на эти деньги невозможно?

- Прожить невозможно, потому что денег вообще нет.

- Как же так? Даже люди, которые играют в сборной Норвегии, ничего не зарабатывают?

- У сборной есть несколько спонсоров. Это две фирмы наших знакомых друзей, которые нам помогают. Одна фирма оплачивает нам перелеты и экипировку, а вторая дает деньги на питание и проживание в тех странах, куда мы ездим на турниры или отборочные матчи к чемпионатам мира и Европы. Но за наши игры и даже только за победы мы не получаем ничего. Никаких денег, премий, бонусов наши «пляжники» не зарабатывают.

- А федерация футбола Норвегии, разве, не помогает вам?

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- Нет. Никакой помощи от них нет. Пляжный футбол в Норвегии не входит в систему федерации и не попадает под ее патронаж. Мы просили выделить нам финансирование хотя бы на форму. Казалось бы, разве нужно много денег, чтобы пошить нам футболки и костюмы? Но, нам отказали.

- А, государство помогает? У нас у всех сложилось мнение, что в скандинавских странах самые сильные социальные институты. Где, если не в Норвегии, государство вкладывается в спорт и в здоровье граждан?

- Норвежское государство помогает спорту, но у него в приоритете зимние виды: лыжи, хоккей, биатлон, санный спорт. Пляжный футбол у нас не является официальным видом спорта, и в этом вся проблема.

- Зачем же тогда тратить свою жизнь впустую на пляжный футбол, если за это время можно заработать денег, работая на обычной работе?

- Кому-то нравится путешествовать, смотреть мир и новые страны. Плюс еще общение. Например, когда мы играем в Евролиге, там приезжает 16 сборных из разных стран. Все живут в одном городе и играют на одном стадионе. Знакомишься с новыми людьми, общаешься, узнаешь что-то новое. К тому же все, кто у нас в команде, поиграли раньше в большой футбол. Они привыкли к тому, что их жизнь – это накал спортивной борьбы, турнирные таблицы, матчи, расписания, жеребьевки, соперники на поле и все остальное, что с этим связано. На песке они продлевают свою спортивную жизнь, которая началась на поле.

- Для многих людей словосочетание сборная Норвегии по пляжному футболу звучит также комично, как сборная Бразилии по хоккею…

- Понимаю, о чем ты. Конечно, у нас не самые лучшие условия для развития этого летнего вида спорта. У нас очень короткое лето, и сезон в «пляжке» длится чуть больше месяца. В Норвегии лишь одно нормальное поле с песком, соответствующее минимальным стандартным требованиям. Но, вопреки всему этому, мы еще умудряемся добиваться результатов: обыгрывали Болгарию, Турцию, Грецию – страны, где в пляжный футбол играют круглый год. У нас даже есть победа в официальном матче над Италией, которая становилась победителем Евролиги.

«Так детально, как мы разбирали соперников, я больше нигде встречал, ни у одного тренера. Теория, тактика, психология, Курбан всему уделял повышенное внимание»

- Правда, что до того, как приехать в «Рубин», тебя хотел подписать «Зенит»?

- Да, это правда. Когда я бегал за «Волеренгу», селекционеры «Зенита» прилетели в Норвегию. Но они хотели посмотреть, как играет на поле Эрик Хаген. Я даже не знал, что кто-то из скаутов приехал на тот матч, но так получилось, что отыграл лучше всех, меня даже признали тогда игроком матча. Тогда «Зенит» хотел подписать и меня, и Эрика. Но потом произошла необычная ситуация.

- Какая?

- Из «Рубина» ушло сразу два защитника. Им срочно нужно было закрыть эту позицию. И мне сказали, что нужно ехать в Казань.

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- А кто сказал?

- Руководство. В те времена президенты «Зенита» и «Рубина» были в дружественных отношениях. Когда в Питере узнали, что Казань в срочном порядке ищет защитника, то предложили им мою кандидатуру.

- Получается, что по дружбе «Рубина» и «Зенита», ты уехал в Казань, а Хаген - в Питер?

- Да, так и есть.

- В «Рубине» ты работал под руководством Курбана Бердыева. Как тебе он?

- Я до этого уже поиграл в футбол на уровне еврокубков, играл против «Ньюкасла» за «Волеренгу», думал, что разбираюсь в футболе достаточно хорошо. Но приехал к Курбану и понял, что не понимаю ничего. В «Рубине» он научил меня играть в футбол по-новому.

- Это как?

- У меня полностью поменялся взгляд на многие вещи. Так детально, как мы разбирали соперников, я больше нигде встречал, ни у одного тренера. Теория, тактика, психология, Курбан всему уделял повышенное внимание.

- Тебя удивляло, что он так долго был без работы?

- Если честно, я даже не знал об этом. Думал, что он и дальше работает в «Рубине».

- Нет, он в воскресенье дебютировал в своем новом клубе «Сочи». А знаешь ли ты, что ваш бывший клуб «Рубин» вылетел во второй дивизион?

- Ничего себе. Нет, я этого не знал. С тех пор, как я увлекся пляжным футболом, я даже не слежу за большим футболом.

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- А когда ты был последний раз в России?

- Со сборной Норвегии приезжали на пляжную Евролигу. Это было за год или за два до начала ковида.