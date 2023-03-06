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Первая лига

«Алания» до конца сезона будет играть на «Ахмат Арене»

06 Марта 2023 • 17:49 Комментировать
Алания
...
ФК Кубань
13.03 17:00

Владикавказский футбольный клуб «Алания», выступающий в Первой лиге, до конца текущего сезона будет играть на «Ахмат Арене» в Грозном в качестве домашнего стадиона. Об этом рапортует пресс-служба команды.

Пока что домашняя арена «Алании», стадион «Спартак» во Владикавказе находится на реконструкции. Стоит отметить, что от расстояние столицы Северной Осетии до Грозного всего 120 км по автотрассе.

Напомним, что текущий сезон осетинский клуб проводит довольно неплохо и идёт на втором месте в турнирной таблице Первой лиги с 39 очками. Вчера «Алания» сыграла первый официальный матч в 2023 году, поделив очки в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ахмат Арена
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АЛАНИЯ ФК КУБАНЬ
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