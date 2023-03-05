«Нефтехимик» помешал «Алании» возглавить Первую лигу

В последнем воскресном матче Первой лиги играли «Нефтехимик» и «Алания». Соперники не смогли открыть счёт за 90 минут, как было и в двух других поединках, но здесь было явно больше опасных моментов.

В первом тайме Филипп Дворецков взял игру на себя и со средней дистанции пульнул рядом с каркасом. Константин Базелюк же едва не забросил мяч за шиворот голкиперу гостей и немного не попал. «Алания» ответила в первой атаке второго тайма, с линии штрафной Максим Петров лишь немного промахнулся. В концовке соперники обменялись уколами, у гостей был удар справа в сетку ворот с другой стороны, а Базелюк головой едва не пробил вратаря, но тот выручил.

«Нефтехимик» делит девятое место, а «Алания» проигрывает два очка лидирующей «Балтике».