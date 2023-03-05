«Нефтехимик» помешал «Алании» возглавить Первую лигу

В последнем воскресном матче Первой лиги играли «Нефтехимик» и «Алания». Соперники не смогли открыть счёт за 90 минут, как было и в двух других поединках, но здесь было явно больше опасных моментов.
В первом тайме Филипп Дворецков взял игру на себя и со средней дистанции пульнул рядом с каркасом. Константин Базелюк же едва не забросил мяч за шиворот голкиперу гостей и немного не попал. «Алания» ответила в первой атаке второго тайма, с линии штрафной Максим Петров лишь немного промахнулся. В концовке соперники обменялись уколами, у гостей был удар справа в сетку ворот с другой стороны, а Базелюк головой едва не пробил вратаря, но тот выручил.
«Нефтехимик» делит девятое место, а «Алания» проигрывает два очка лидирующей «Балтике».
Протокол игры
Обухов Игорь•Ситдиков Марат•Бердников Алексей•Шоркин Максим•Калугин Никита•Москвичёв Владимир•Денисов Роман65' (Джамилов Султан (65') •Дворецков Филипп•Галиулин Вагиз70' (Лайкин Максим (70') •Котик Артём70' (Барсов Максим (70') •Базелюк Константин
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Качмазов Сослан3' (Коротков Александр II (3') •Багаев Алан•Дауров Руслан46' (Корян Аршак (46') •Засеев Азамат•Галоян Артур•Хосонов Хетаг• 90'Петров Максим Вячеславович•Машуков Ислам63' (Норчаев Хусаин (63') •Гиоргобиани Николай75' (Мазурин Андрей (75')
05 марта.
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