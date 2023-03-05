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Первая лига

«Нефтехимик» помешал «Алании» возглавить Первую лигу

05 Марта 2023 • 19:38 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Алания
окончен

В последнем воскресном матче Первой лиги играли «Нефтехимик» и «Алания». Соперники не смогли открыть счёт за 90 минут, как было и в двух других поединках, но здесь было явно больше опасных моментов.

В первом тайме Филипп Дворецков взял игру на себя и со средней дистанции пульнул рядом с каркасом. Константин Базелюк же едва не забросил мяч за шиворот голкиперу гостей и немного не попал. «Алания» ответила в первой атаке второго тайма, с линии штрафной Максим Петров лишь немного промахнулся. В концовке соперники обменялись уколами, у гостей был удар справа в сетку ворот с другой стороны, а Базелюк головой едва не пробил вратаря, но тот выручил.

«Нефтехимик» делит девятое место, а «Алания» проигрывает два очка лидирующей «Балтике».

Протокол игры  
Нефтехимик0:0Алания
Обухов ИгорьСитдиков МаратБердников АлексейШоркин МаксимКалугин НикитаМосквичёв ВладимирДенисов Роман 65' (Джамилов Султан ( 65') Дворецков ФилиппГалиулин Вагиз 70' (Лайкин Максим ( 70') Котик Артём 70' (Барсов Максим ( 70') Базелюк Константин
Запасные: Школик ИгорьГолубев АндрейКеваев ГригорийКотов ПавелЯнушковский РоманЧеркес ЕвгенийЗорин Богдан
Солдатенко РостиславКочиев ХетагКачмазов Сослан 3' (Коротков Александр II ( 3') Багаев АланДауров Руслан 46' (Корян Аршак ( 46') Засеев АзаматГалоян АртурХосонов Хетаг  90'Петров Максим ВячеславовичМашуков Ислам 63' (Норчаев Хусаин ( 63') Гиоргобиани Николай 75' (Мазурин Андрей ( 75')
Запасные: Чочиев АланБутаев АллонТарба ЗаурБакаев МихаилПлиев КонстантинНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
05 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Нефтехимик
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