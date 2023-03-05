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Первая лига

«Родина» переиграла «Шинник»

05 Марта 2023 • 16:59 Комментировать
Родина Москва
2:1
Шинник
окончен

Середняки Первой лиги, «Родина» и «Шинник» пересеклись в стартовом туре 2023 года. Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу Ивана Тимошенко. В середине второго - Артём Кулишев восстановил паритет, но спустя четыре минуты Тимошенко реализовал пенальти - 2:1.

«Родина» поднялась на 12-е место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Родина Москва2:1Шинник
(1:0) Тимошенко Иван29'  
  65'Кулишев Артём (1:1)
(2:1) Тимошенко Иван69'  
Баринов ДаниилЮдинцев Георгий 77' (Воропаев Артём ( 77') Плиев ЗаурбекАликин ПавелШадринцев ДмитрийГордюшенко Астемир 61' (Андреев Игорь ( 61') Султонов Мухаммад 89' (Колесниченко Кирилл ( 89') Дмитриев ОлегФищенко РусланТимошенко Иван 77' (Куль Руслан ( 77'  80') Калмыков Амур 89' (Мартовой Даниил ( 89')
Запасные: Кризан МитяКамышев ИльяКараев МаксимКлещенко АлександрАйдаров СергейМальцев Михаил
Вамбольт ДенисПокидышев НиколайОсипов ЕвгенийХитяев Андрей 60' (Семёнов Андрей Игоревич ( 60') Соколов Игорь 80' (Галимов Александр ( 80') Савинов АндрейЕмельянов Роман 86' (Петрунин Даниил ( 86') Зинков ВячеславКулишев АртёмЧуканов Андреа 60' (Самойлов Дмитрий ( 60') Низамутдинов Эльдар 60' (Грузнов Илья ( 60')
Запасные: Семейкин АртёмЛеонтьев ИгорьФилиппов МихаилБатютин Андрей
05 марта.

 

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Шинник Родина Москва
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