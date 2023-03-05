«Родина» переиграла «Шинник»

Середняки Первой лиги, «Родина» и «Шинник» пересеклись в стартовом туре 2023 года. Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу Ивана Тимошенко. В середине второго - Артём Кулишев восстановил паритет, но спустя четыре минуты Тимошенко реализовал пенальти - 2:1.
«Родина» поднялась на 12-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван29'
|65'Кулишев Артём (1:1)
|(2:1) Тимошенко Иван69'
Баринов Даниил•Юдинцев Георгий77' (Воропаев Артём (77') •Плиев Заурбек•Аликин Павел•Шадринцев Дмитрий•Гордюшенко Астемир61' (Андреев Игорь (61') •Султонов Мухаммад89' (Колесниченко Кирилл (89') •Дмитриев Олег•Фищенко Руслан•Тимошенко Иван77' (Куль Руслан (77') • 80'Калмыков Амур89' (Мартовой Даниил (89')
Вамбольт Денис•Покидышев Николай•Осипов Евгений•Хитяев Андрей60' (Семёнов Андрей Игоревич (60') •Соколов Игорь80' (Галимов Александр (80') •Савинов Андрей•Емельянов Роман86' (Петрунин Даниил (86') •Зинков Вячеслав•Кулишев Артём•Чуканов Андреа60' (Самойлов Дмитрий (60') •Низамутдинов Эльдар60' (Грузнов Илья (60')
05 марта.
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