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Первая лига

Ломовицкий сравнил вылет «Рубина» с разгромом «Спартака» от «Зенита»

02 Марта 2023 • 11:37 Комментировать

Хавбек казанского «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как отреагировал на вылет команды из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

«Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в РПЛ. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге российского футбола. После 20 проведенных туров казанская команда набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре пункта.

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