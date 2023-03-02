Ломовицкий сравнил вылет «Рубина» с разгромом «Спартака» от «Зенита»

Хавбек казанского «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как отреагировал на вылет команды из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

«Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в РПЛ. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге российского футбола. После 20 проведенных туров казанская команда набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре пункта.