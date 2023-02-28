Журавлёв: «Газизов хорошо понимает, что делает»

Бывший защитник «Уфы» Юрий Журавлёв, ныне защищающий цвета столичного «Торпедо», высказался о гендиректоре клуба из столицы Башкортостана Шамиле Газизове.

Спортсмен считает Шамиля Газизова очень большим профессионалом и хорошим специалистом в своей области.

Журавлёв сказал, что в период работы менеджера в столичном «Спартаке», сам он ещё не играл в элитном российском дивизионе, но в последний год гендиректором клуба был совершён ряд правильных трансферов, направленных на получение прибыли.

«Сейчас он продал Плиева и Тищенко. Думаю, он хорошо понимает, что делает», - приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».