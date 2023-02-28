​Плиев: «Кокорин всегда придёт на помощь»

Футболист «Родины» Заурбек Плиев сказал несколько слов об Александре Кокорине, ныне выступающем на Кипре за «Арис». Плиев описал Кокорина как очень хорошего друга, который никогда не откажет в помощи.

«Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придёт на помощь», - высказался Плиев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл 20 матчей. В них 31-летний россиянин записал на свой счёт 9 голов и 4 голевых паса на партнёров.

Напомним, что права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине».