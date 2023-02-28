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Первая лига

​Плиев: «Кокорин всегда придёт на помощь»

28 Февраля 2023 • 11:58 Комментировать

Футболист «Родины» Заурбек Плиев сказал несколько слов об Александре Кокорине, ныне выступающем на Кипре за «Арис». Плиев описал Кокорина как очень хорошего друга, который никогда не откажет в помощи.

«Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придёт на помощь», - высказался Плиев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл 20 матчей. В них 31-летний россиянин записал на свой счёт 9 голов и 4 голевых паса на партнёров.

Напомним, что права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Заурбек Плиев Родина Москва
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