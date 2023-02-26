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Первая лига

Набиуллин: «Рубин» — родная для меня команда»

26 Февраля 2023 • 16:35 Комментировать

Защитник Эльмир Набиуллин высказался о своём возвращении в казанский «Рубин». 27-летний футболист выступал за команду из столицы Татарстана с 2014 по 2018 год.

«Очень рад вернуться в команду, давно этого ждал. Жду выхода на поле. Вспомнить наших болельщиков, нигде не было такой поддержки. Для меня это очень важно — почувствовать поддержку. «Рубин» — родная команда», — приводит слова Набиуллина пресс‑служба казанской команды.

Первую часть сезона-2022/23 защитник провел в «Пари НН». Он принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эльмир Набиуллин
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