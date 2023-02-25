30-летний хавбек Валерий Чуперка покинул «Рубин», об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба. Стороны приняли решение расторгнуть сотрудничество по обоюдному согласию.

Валерий защищал цвета команды с июня 2022 года. За казанский коллектив футболист принял участие в 14 встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

«Удачи в дальнейшей карьере, Валерий!» - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 проведенных туров команда набрала 37 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.