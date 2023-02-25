Газизов: «Мы будем в элите и будем привозить большие команды в Уфу»

Шамиль Газизов, который является генеральным директором «Уфы», уверен, что клубу по силам вернуться в элиту Российского футбола.

«Мы умеем дружить, умеем работать, умеем любить. Надеемся на длительное сотрудничество. У нас очень хороший контракт. Мы будем в элите и будем привозить большие команды в Уфу», - передает слова функционера издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне уфимский коллектив набрал 18 баллов после 20 туров Первой лиги. Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице. От второй позиции, которая дает право выступить в Премьер-лиге, «Уфу» отделяют 20 пунктов.