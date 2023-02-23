Чуперка собирается сменить «Рубин» на «Кубань»

Полузащитник казанского «Рубина» Валерий Чуперка собирается сменить клубную прописку, он договорился с «Кубанью». Трансфер должен будет состояться уже в ближайшие дни, уточняет Metaratings.ru, на основании арендного договора. В прошлом Чуперка, которому сейчас тридцать лет, уже выступал за «Кубань».

В составе «Рубина» он сыграл в этом сезоне в тринадцати матчах, записав на свой счет результативную передачу - лишь одну. В прошлом Чуперка успел поиграть за такие клубы, как «Краснодар», нальчиковский «Спартак», «Анжи», «Томь», «Ростов», «Тамбов», «Астана» и калининградская «Балтика».