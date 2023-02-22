Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Ташаев и «Алания» расторгли контракт официально

22 Февраля 2023 • 22:57 Комментировать
Нефтехимик
...
Алания
05.03 19:00

Владикавказская «Алания» расторгла контракт с российским полузащитником Александром Ташаевым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

28-летний Александр Ташаев известен в прошлом по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор». В текущем сезоне он сыграл за «Аланию» в девяти встречах, в них он смог дважды отличиться голом. Пополнил «Аланию» игрок летом, перейдя из «Ротора».

Его стоимость, по версии портала Transfermarkt составляет 300 тыс. евро. В лучшие годы игрок стоил 5 млн евро.

«Алания» занимает второе место в текущем сезоне Первой лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Александр Ташаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕФТЕХИМИК АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
23:19 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил о возвращении Набиуллина официально
22:57 · Россия. Первая лига
Ташаев и «Алания» расторгли контракт официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отдал Боженова в аренду махачкалинскому «Динамо» официально
18:15 · Россия. Первая лига
Ульяновская «Волга» пополнилась нигерийским защитником
13:08 · Россия. Первая лига
Кафанов рассказал о приглашении Буффона в «Рубин»
02:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» проведёт вторую часть сезона в «Акроне»
21 Февраля
20:04 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Гаджимурадове: «Будем за ним следить, пусть доказывает всё на поле»
19:09 · Россия. Первая лига
Форвард «Рубина» Муллин перешёл в стан конкурента казанцев официально
18:17 · Россия. Первая лига
​«Рубину» разрешили регистрировать игроков
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» отправит молодого полузащитника в Первую лигу
14:08 · Россия. Первая лига
Уткульбаев: «Рубин» несправедливо попал в волну вылета»
07:16 · Россия. Первая лига
Покинувший «Енисей» Арустамян собрался выступать за КАМАЗ
20 Февраля
18:40 · Россия. Первая лига
Два клуба Первой лиги не доиграли контрольный матч из-за потасовки
18:12 · Россия. Первая лига
«Уфа» усилилась воспитанником ЦСКА
13:27 · Россия. Первая лига
Назван новый клуб Набиуллина
Все новости
Рекомендуем