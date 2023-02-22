Владикавказская «Алания» расторгла контракт с российским полузащитником Александром Ташаевым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

28-летний Александр Ташаев известен в прошлом по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор». В текущем сезоне он сыграл за «Аланию» в девяти встречах, в них он смог дважды отличиться голом. Пополнил «Аланию» игрок летом, перейдя из «Ротора».

Его стоимость, по версии портала Transfermarkt составляет 300 тыс. евро. В лучшие годы игрок стоил 5 млн евро.

«Алания» занимает второе место в текущем сезоне Первой лиги.