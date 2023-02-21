​«Рубину» разрешили регистрировать игроков

«Рубин» снова может регистрировать новых футболистов. С казанского клуба был снят соответствующий запрет по итогам последнего заседания платы по разрешению споров. Об этом рассказывается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Запрет с «Рубина» был снят после того, как клуб исполнил решение палаты и погасил задолженности по нескольким делам.

В настоящий момент «Рубин» выступает в Первой лиге. Там после первой части сезона команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» «рубиновые» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.