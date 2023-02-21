Покинувший «Енисей» Арустамян собрался выступать за КАМАЗ

Покинувший «Енисей» 25-летний нападающий Артур Арустамян собрался выступать за другой клуб Первой лиги - КАМАЗ, Как сообщает спортивный журналист Сергей Ильев, он уже перебрался в Турции в другой отель - тот, в котором проводит сборы челнинская команда.

Напомним, что Арустамян и «Енисей» расторгли соглашение по взаимному согласию - во всяком случае, так было объявлено официально. Он выступал за красноярский клуб с 2019 года.

КАМАЗ в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, в то время как «Енисей» идет четвертым. Чемпионат Первой лиги возобновится пятого марта.