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Первая лига

Два клуба Первой лиги не доиграли контрольный матч из-за потасовки

20 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать
Балтика
...
СКА-Хабаровск
06.03 20:00

Футболисты «Балтики» и махачкалинского «Динамо» не смогли доиграть матч на сборах в Турции. Причина в том, что между игроками двух клубов Первой лиги при счёте 2:2 случилась потасовка, и матч было решено закончить.

«Разберемся в ситуации. Если найдем виновных — оштрафуем. Футболисты нашей команды предлагали арбитрам продолжить матч, в то время как соперник покинул поле», - заявил «Матч-ТВ» президент динамовцев Гаджи Гаджиев, добавив, что до финального свистка оставалось всего четыре минуты.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 41 набранным очком, «Динамо» - на 11-м месте, 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАЛТИКА СКА-ХАБАРОВСК
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