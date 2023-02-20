Два клуба Первой лиги не доиграли контрольный матч из-за потасовки

Футболисты «Балтики» и махачкалинского «Динамо» не смогли доиграть матч на сборах в Турции. Причина в том, что между игроками двух клубов Первой лиги при счёте 2:2 случилась потасовка, и матч было решено закончить.

«Разберемся в ситуации. Если найдем виновных — оштрафуем. Футболисты нашей команды предлагали арбитрам продолжить матч, в то время как соперник покинул поле», - заявил «Матч-ТВ» президент динамовцев Гаджи Гаджиев, добавив, что до финального свистка оставалось всего четыре минуты.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 41 набранным очком, «Динамо» - на 11-м месте, 26 очков.