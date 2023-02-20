Назван новый клуб Набиуллина

Защитник Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в казанском «Рубине». Об этом в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» поведал спортивный юрист Дмитрий Кигинько.

«Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим», - рассказал Кигинько.

В первой половине нынешнего сезона 27-летний футболист защищал цвета «Пари НН». Эльмир принял участие в девяти поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами.

Набиуллин является воспитанником академии «Рубина». За казанскую команду он выступал с 2014 по 2017 год.