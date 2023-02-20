Газизов: «Павлюченко большой молодец, для него деньги не были приоритетом»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с Романом Павлюченко.

По словам футбольного деятеля, окончательное решение о том, выступать ли за башкирский клуб, оставалось именно за заслуженным мастером спорта, однако игроком были сделаны выводы и принято решение оставить идею возвращения в профессиональный футбол.

Кроме того, финансы в данном вопросе играли самую небольшую роль, заявил специалист.

«Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».