Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Газизов: «Павлюченко большой молодец, для него деньги не были приоритетом»

20 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с Романом Павлюченко.

По словам футбольного деятеля, окончательное решение о том, выступать ли за башкирский клуб, оставалось именно за заслуженным мастером спорта, однако игроком были сделаны выводы и принято решение оставить идею возвращения в профессиональный футбол.

Кроме того, финансы в данном вопросе играли самую небольшую роль, заявил специалист.

«Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
01:50 · Россия. Первая лига
Газизов: «Павлюченко большой молодец, для него деньги не были приоритетом»
19 Февраля
22:17 · Россия. Премьер-лига
Уткульбаев назвал причину отсутствия Дзагоева в матче с ЦСКА
22:04 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Уткульбаев: «Не надо нас хвалить слишком сильно»
17:22 · Россия. Первая лига
Газизов — о финансовом положении «Уфы»: «У нас небольшой бюджет, но всё нормально, пока у нас всё стабильно»
11:50 · Россия. Первая лига
«Горжусь вами»: Евсеев похвалил игроков «Шинника» за драку с украинскими футболистами
09:32 · Россия. Первая лига
Кирьяков: Не было заметно, что Фримпонг играл в АПЛ, футболист не соответствовал даже уровню РПЛ
18 Февраля
00:09 · Россия. Премьер-лига
Дугалич рассказал, что мог поехать в «Рейнджерс», но поехал в Красноярск
16 Февраля
21:18 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов: «С командами РПЛ «Рубину» легче играть»
19:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» может возродить вторую команду
16:54 · Россия. Первая лига
Митков: «Рубин» — большой футбольный бренд»
13:48 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил трансфере нападающего из Европы официально
15 Февраля
22:51 · Россия. Премьер-лига
ФК «Сочи» назвал соперников на третьем сборе в Анталье
13:09 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «ПСЖ» может перейти в российский клуб
12:59 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «В «Рубине» мы были большой семьёй»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Домингес: «Ностальгирую по временам, когда российские клубы отжигали в Европе»
Все новости
Рекомендуем