Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Тренер «Рубина» Уткульбаев: «Не надо нас хвалить слишком сильно»

19 Февраля 2023 • 22:04 Комментировать

Наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал нынешнее состояние своей команды.

«Не надо нас хвалить слишком сильно, потому что уровень индивидуального мастерства был выше у многих соперников. Мы просто очень целенаправленно работаем над тем, чтобы в каждом матче добиваться результата», - сказал тренер в ответ на вопрос журналиста о соответствии «Рубина» уровню РПЛ, слова специалиста приводит «Матч ТВ».

В настоящий момент казанский коллектив входит в тройку лучших команд второго по силе российского дивизиона.

В сегодняшнем товарищеском поединке «Рубин» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Февраля
22:17 · Россия. Премьер-лига
Уткульбаев назвал причину отсутствия Дзагоева в матче с ЦСКА
22:04 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Уткульбаев: «Не надо нас хвалить слишком сильно»
17:22 · Россия. Первая лига
Газизов — о финансовом положении «Уфы»: «У нас небольшой бюджет, но всё нормально, пока у нас всё стабильно»
11:50 · Россия. Первая лига
«Горжусь вами»: Евсеев похвалил игроков «Шинника» за драку с украинскими футболистами
09:32 · Россия. Первая лига
Кирьяков: Не было заметно, что Фримпонг играл в АПЛ, футболист не соответствовал даже уровню РПЛ
18 Февраля
00:09 · Россия. Премьер-лига
Дугалич рассказал, что мог поехать в «Рейнджерс», но поехал в Красноярск
16 Февраля
21:18 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов: «С командами РПЛ «Рубину» легче играть»
19:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» может возродить вторую команду
16:54 · Россия. Первая лига
Митков: «Рубин» — большой футбольный бренд»
13:48 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил трансфере нападающего из Европы официально
15 Февраля
22:51 · Россия. Премьер-лига
ФК «Сочи» назвал соперников на третьем сборе в Анталье
13:09 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «ПСЖ» может перейти в российский клуб
12:59 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «В «Рубине» мы были большой семьёй»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Домингес: «Ностальгирую по временам, когда российские клубы отжигали в Европе»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «С чего эпоха Дзюбы должна была подойти к концу?»
Все новости
Рекомендуем