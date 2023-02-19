Тренер «Рубина» Уткульбаев: «Не надо нас хвалить слишком сильно»

Наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал нынешнее состояние своей команды.

«Не надо нас хвалить слишком сильно, потому что уровень индивидуального мастерства был выше у многих соперников. Мы просто очень целенаправленно работаем над тем, чтобы в каждом матче добиваться результата», - сказал тренер в ответ на вопрос журналиста о соответствии «Рубина» уровню РПЛ, слова специалиста приводит «Матч ТВ».

В настоящий момент казанский коллектив входит в тройку лучших команд второго по силе российского дивизиона.

В сегодняшнем товарищеском поединке «Рубин» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.