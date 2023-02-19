«Горжусь вами»: Евсеев похвалил игроков «Шинника» за драку с украинскими футболистами

Наставник «Шинника» (Ярославль) Вадим Евсеев обратился к своим подопечным по поводу недавней драки с игроками украинского клуба «Минай». Слова российского специалиста приводятся в телеграм-канале журналиста Ильи Казакова.

«Хочу сказать, что горжусь вами. Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор», - заявил тренер перед началом тренировочного занятия.

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в одном из турецких отелей во время тренировочного сбора. После этого инцидента ярославский клуб принял решение сменить место проживания, дабы избежать новых конфликтных ситуаций.