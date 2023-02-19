Кирьяков: Не было заметно, что Фримпонг играл в АПЛ, футболист не соответствовал даже уровню РПЛ

Бывший наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков вспомнил о ситуации с экс-игроком туляков Эммануэлем Фримпонгом.

«Он «косил» однозначно — на тренировках не появлялся, придумывал себе травмы. Видно было, что он больше шоумен, чем футболист. Хотя мы давали ему шанс — тут никто меня не может упрекнуть. Он не выполнял наши требования», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что когда ты играешь на фланге, необходимо выполнять большой объем работы, но Фримпонг не делал этого. Позже футболист говорил, что ему не дают играть по причине расизма, но это полный бред, заявил Кирьяков.

Тренер добавил, что он не понимал, как Фримпонг мог выступать в лондонском «Арсенале», ведь он даже не соответствовал уровню РПЛ.

Хавбек выступал за тульский клуб с августа 2016 по февраль 2017 года. За это время он провел четыре матча и не отметился результативными действиями.