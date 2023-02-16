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Первая лига

«Рубин» объявил трансфере нападающего из Европы официально

16 Февраля 2023 • 13:48 Комментировать

Болгарский форвард Димитар Митков продолжит карьеру в Первой лиге российского футбола. Футболист перешел на правах аренды в казанский «Рубин». Трудовое соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Добро пожаловать в «Рубин», Димитар!» - гласит сообщение пресс-службы казанского коллектива.

В «Рубин» Митков перешел из софийского «Локомотива». Ранее он отметился выступлениями за другие болгарские команды – «Лудогорец» и ЦСКА.

В этом сезоне казанская команда борется за путевку в Премьер-лигу. После 20 туров Первой лиги «Рубин» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Димитар Митков
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