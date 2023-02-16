Болгарский форвард Димитар Митков продолжит карьеру в Первой лиге российского футбола. Футболист перешел на правах аренды в казанский «Рубин». Трудовое соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Добро пожаловать в «Рубин», Димитар!» - гласит сообщение пресс-службы казанского коллектива.

В «Рубин» Митков перешел из софийского «Локомотива». Ранее он отметился выступлениями за другие болгарские команды – «Лудогорец» и ЦСКА.

В этом сезоне казанская команда борется за путевку в Премьер-лигу. После 20 туров Первой лиги «Рубин» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.