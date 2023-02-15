Экс-игрок «ПСЖ» может перейти в российский клуб

На тренировочном сборе «Уфы» проходит просмотр 23-летний французский полузащитник Идрис Мзауияни, который является воспитанником «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах издания Metaratings,ru.

Стоит отметить, что хавбек последние несколько лет провел в чемпионате ОАЭ, выступая за «Аль-Айн», «Аль-Зафру, «Аль-Фуджейру» и «Масфут». Ранее он поиграл за команды «ПСЖ» U17 и U19. В активе полузащитника пять матчей и один гол в юношеской Лиге УЕФА.

В текущем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге российского футбола. Команда набрала 18 баллов и располагается на 16-й строчке в таблице после 20 проведенных туров.