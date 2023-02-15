Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Экс-игрок «ПСЖ» может перейти в российский клуб

15 Февраля 2023 • 13:09 Комментировать

На тренировочном сборе «Уфы» проходит просмотр 23-летний французский полузащитник Идрис Мзауияни, который является воспитанником «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах издания Metaratings,ru.

Стоит отметить, что хавбек последние несколько лет провел в чемпионате ОАЭ, выступая за «Аль-Айн», «Аль-Зафру, «Аль-Фуджейру» и «Масфут». Ранее он поиграл за команды «ПСЖ» U17 и U19. В активе полузащитника пять матчей и один гол в юношеской Лиге УЕФА.

В текущем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге российского футбола. Команда набрала 18 баллов и располагается на 16-й строчке в таблице после 20 проведенных туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уфа Трансферы футбола - зима 2023 Идрис Мзауияни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
13:09 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «ПСЖ» может перейти в российский клуб
12:59 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «В «Рубине» мы были большой семьёй»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Домингес: «Ностальгирую по временам, когда российские клубы отжигали в Европе»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «С чего эпоха Дзюбы должна была подойти к концу?»
00:04 · Россия. Первая лига
Булыкин: «Жаль, что Павлюченко не вернулся в футбол, получилось бы шоу»
14 Февраля
23:33 · Россия. Первая лига
Олег Иванов назвал важнейших тренеров в карьере
23:25 · Россия. Первая лига
Алдонин прокомментировал решение Павлюченко не возобновлять карьеру
22:38 · Россия. Первая лига
Кечинов – о Павлюченко: «Жалко и обидно, но такова жизнь»
21:55 · Россия. Первая лига
Шишкин - о Павлюченко: «Он своё отыграл, может спокойно отдыхать и кайфовать»
21:04 · Россия. Первая лига
Нигматуллин: «Павлюченко просто хотел привлечь к себе внимание»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов: «РФС не надо рыпаться в АФК, весной всё пойдёт на поправку»
19:41 · Россия. Первая лига
«Рубин» отдал своего форварда конкуренту
19:32 · Россия. Первая лига
Воспитанник ЦСКА Базелюк стал игроком «Нефтехимика» официально
17:55 · Россия. Первая лига
Абидаль снова вспомнил легендарную победу «Рубина» над «Барселоной»
17:38 · Россия. Первая лига
В «Уфе» прокомментировали отказ Павлюченко подписать контракт с клубом 1
Все новости
Рекомендуем