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Первая лига

Нигматуллин: «Павлюченко просто хотел привлечь к себе внимание»

14 Февраля 2023 • 21:04 Комментировать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал историю, которая как внезапно началась, так и быстро закончилась – это несостоявшийся переход Романа Павлюченко в «Уфу».

«Павлюченко и «Уфа» — забавная история. Возможно, он просто хотел таким образом привлечь к себе внимание — создал такую пиар-акцию. Ради одного матча карьеру всё-таки не возобновляют, однако план забить юбилейный двухсотый мяч выглядел интересно», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что 41-летний Павлюченко может как минимум на один матч стать игроком клуба Первой лиги – «Уфы», чтобы сыграть в матче Кубка России против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Руслан Нигматуллин Уфа
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