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Первая лига

Воспитанник ЦСКА Базелюк стал игроком «Нефтехимика» официально

14 Февраля 2023 • 19:32 Комментировать
Нефтехимик
...
Алания
05.03 19:00

Воспитанник московского ЦСКА Константин Базелюк стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Клуб из Татарстана в текущем сезоне выступает в Первой лиге, о трансфере игрока официально сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что предыдущим клубом Базелюка был конкурент «Нефтехимика» по лиге – тольяттинский «Акрон». На данный момент «Нефтехимик» идёт на 10-й строчке турнирной таблицы в Первой лиге.

Базелюку 29 лет, в текущем сезоне на его счету пять голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах. Ранее форвард был известен по выступлениям за ЦСКА, «Анжи», «СКА‑Хабаровск», «Мордовию», португальский «Эшторил», чешскую «Зброевку».

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Нефтехимик Константин Базелюк Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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