Воспитанник московского ЦСКА Константин Базелюк стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Клуб из Татарстана в текущем сезоне выступает в Первой лиге, о трансфере игрока официально сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что предыдущим клубом Базелюка был конкурент «Нефтехимика» по лиге – тольяттинский «Акрон». На данный момент «Нефтехимик» идёт на 10-й строчке турнирной таблицы в Первой лиге.

Базелюку 29 лет, в текущем сезоне на его счету пять голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах. Ранее форвард был известен по выступлениям за ЦСКА, «Анжи», «СКА‑Хабаровск», «Мордовию», португальский «Эшторил», чешскую «Зброевку».