Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта московского «Спартака» с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

- Я думаю, раз «Спартак» пошёл на продление контракта, не дожидаясь его окончания, значит, Абаскаль доказал руководству клуба, что оно сделало правильный выбор, пригласив его прошлым летом. В Winline Зимнем кубке РПЛ «Спартак» выглядел достойно и целостно, показывал интересный футбол и создавал много моментов. Но я не думаю, что контракт был продлён именно по результатам этого предсезонного турнира. Наверняка всё готовилось гораздо раньше, ведь нужно было согласовать условия с тренером и выслушать его пожелания, а это дело не одного дня и не одной недели. Раз «Спартак» продлил контракт с Абаскалем, значит, руководство считает, что этот тренер соответствует амбициям «Спартака», а они у него всегда чемпионские.