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Первая лига

Биджиев: «Руководство считает, что Абаскаль соответствует чемпионским амбициям «Спартака» эксклюзив

14 Февраля 2023 • 18:35 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта московского «Спартака» с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

- Я думаю, раз «Спартак» пошёл на продление контракта, не дожидаясь его окончания, значит, Абаскаль доказал руководству клуба, что оно сделало правильный выбор, пригласив его прошлым летом. В Winline Зимнем кубке РПЛ «Спартак» выглядел достойно и целостно, показывал интересный футбол и создавал много моментов. Но я не думаю, что контракт был продлён именно по результатам этого предсезонного турнира. Наверняка всё готовилось гораздо раньше, ведь нужно было согласовать условия с тренером и выслушать его пожелания, а это дело не одного дня и не одной недели. Раз «Спартак» продлил контракт с Абаскалем, значит, руководство считает, что этот тренер соответствует амбициям «Спартака», а они у него всегда чемпионские.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Гильермо Абаскаль
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