В «Уфе» прокомментировали отказ Павлюченко подписать контракт с клубом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении Романа Павлюченко не подписывать контракт с башкирским клубом.

«Это решение Романа. Нам хотелось другого, но Роман решил не играть. Он профессионал, мы уважаем его решение, поэтому трагедии нет. У нас все хорошо, будем сотрудничать с ним на агентском поле», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее 41-летний Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру, потому что не успеет за неделю набрать форму и помочь «Уфе» в ответственном матче с «Ахматом», который состоится 26 февраля в рамках плей-офф Фонбет Кубка России.