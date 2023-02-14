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В «Уфе» прокомментировали отказ Павлюченко подписать контракт с клубом

14 Февраля 2023 • 17:38 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении Романа Павлюченко не подписывать контракт с башкирским клубом.

«Это решение Романа. Нам хотелось другого, но Роман решил не играть. Он профессионал, мы уважаем его решение, поэтому трагедии нет. У нас все хорошо, будем сотрудничать с ним на агентском поле», — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее 41-летний Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру, потому что не успеет за неделю набрать форму и помочь «Уфе» в ответственном матче с «Ахматом», который состоится 26 февраля в рамках плей-офф Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Шамиль Газизов
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