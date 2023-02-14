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«Нефтехимик» хочет подписать воспитанника «Спартака» эксклюзив

14 Февраля 2023 • 15:53 Комментировать

Защитник «Балтики» Александр Пуцко может перебраться в «Нефтехимик».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 29-летний футболист попал в сферу интересов нижнекамского клуба. Однако стоит отметить, что трансфер может состояться только в том случае, если «Балтика» найдет замену защитнику.

Пуцко выступает за калининградский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт воспитанника «Спартака» с «Балтикой» рассчитан до 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 350 тысяч евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Нефтехимик Александр Пуцко Трансферы футбола - зима 2023
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