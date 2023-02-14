В прессе продолжают появляться подробности драки с участием представителей российского «Шинника» и украинского «Миная». Как известно, инцидент произошёл в отеле, где клубы заселились для проведения зимних сборов.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в определённый момент конфликта из своего номера отеля выбежал Артём Семейкин. Футболист «Шинника» бросился на представителей «Миная» (украинцев было около 30 человек). Как следствие, Семейкина избили толпой.

По данным источника, у Артёма Семейкина имеется подозрение на тяжёлое сотрясение мозга.

Как известно, «Шинник» после случившегося переместился в другой турецкий отель.