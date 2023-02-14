​У Путина ответили на вопрос о драке футболистов из России и Украины

Во вторник утром СМИ активно обсуждают драку между футболистами «Шинника» и «Миная» на сборах в Турции. Сообщалось, что конфликт спровоцировали представители украинского клуба.

Вопрос об этой ситуации получил Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России Владимира Путина. У Пескова спросили, будет ли рассматриваться этот инцидент.

«Это не к нам вопрос», - ответил Песков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит добавить, что футбольный сезон 2022/2023 в России возобновится уже на следующей неделе с кубковых матчей. Что касается ближайшего тура Премьер-лиги, то он пройдёт в начале марта.