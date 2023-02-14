«Шинник» сменил отель после драки с украинскими футболистами

Ярославский «Шинник» сменил отель на сборе в Турции после драки футболистов команды с представителями украинского клуба «Минай». Об этом рассказал генеральный директор команды Сергей Кулаков.

«Мы приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем. Это наша инициатива и мы полностью делаем это за свой счет», - передает слова Кулакова издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне «Шинник» выступает в Первой лиге российского футбола. После 20 проведенных туров ярославская команда набрала 28 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.