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Первая лига

Гендиректор «Шинника» подтвердил драку между российскими и украинскими игроками

14 Февраля 2023 • 13:25 Комментировать

Футбольный функционер Сергей Кулаков, занимающий пост генерального директора ярославского «Шинника», прокомментировал известие о драке игроков команды против футболистов украинского «Миная».

«Мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал - мы сейчас выясняем», - приводит слова руководителя издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле. После инцидента в гостиницу были вызваны карета скорой помощи и полиция.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Сергей Кулаков
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