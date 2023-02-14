Гендиректор «Шинника» подтвердил драку между российскими и украинскими игроками

Футбольный функционер Сергей Кулаков, занимающий пост генерального директора ярославского «Шинника», прокомментировал известие о драке игроков команды против футболистов украинского «Миная».

«Мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал - мы сейчас выясняем», - приводит слова руководителя издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле. После инцидента в гостиницу были вызваны карета скорой помощи и полиция.